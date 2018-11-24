В США задержали брата президента Гондураса Хуана Антонио Эрнандеса. Об этом сообщает Эхо Москвы.

«Сегодня гражданин Гондураса Хуан Антонио Эрнандес, брат нынешнего президента республики Гондурас, был арестован в городе Майами, США. В его случае, как и в случае с любым другим гондурасцем, президент и его правительство поддерживают позицию, согласно которой каждое лицо несет ответственность за свои действия, и ни в коем случае эта ответственность не может быть перенесена на других», — отмечается в заявлении, опубликованном на сайте администрации президента Гондураса.

В документе также отмечается, что «правительство республики Гондурас вновь заявляет о своем обязательстве предоставлять все возможности для проведения расследований органами безопасности и правосудия с абсолютной открытостью и неограниченным соблюдением закона, как это было сделано во всех случаях».

Причина ареста брата президента не указана, однако местные СМИ отмечают, что задержанный мог быть причастен к незаконному обороту наркотиков.

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