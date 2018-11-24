Сотрудники компании Amazon в ряде европейских стран устроили акции протеста в «чёрную пятницу».

Об этом сообщает The Hill.

Отмечается, что своё недовольство решили высказать рабочие, в частности, в Испании, Великобритании, Германии и Италии.

По данным издания, сотрудники в разных странах решили протестовать по разным причинам. Так, например, люди требовали от компании улучшить условия труда на рабочем месте в плане безопасности, а также поднять заработную плату.

Ранее сообщалось, что сотрудникам компании Amazon увеличил минимальный оклад до $15 в час. Однако рабочие складов остались недовольны — вместе с прибавкой у них отобрали премии за переработки, и в итоге их зарплаты уменьшились.

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