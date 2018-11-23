Островные государства, расположенные в Тихом океане, находятся в группе наибольшего риска из-за грядущих климатических изменений. Природные катаклизмы регулярно затрагивают регион, причем потери с каждым разом растут. Архипелаг Вануату намерен с этим бороться уникальным образом: правительство объявило, что потребует финансовой помощи через суд.

«Довожу до сведения индустрии ископаемого топлива и государств, которые ее спонсируют, что Вануату не будет мириться с понесенным ущербом», — заявил министр иностранных дел Ральф Регенвану на форуме Climate Vulnerable.

Политик рассказал, что природные катастрофы, вызванные глобальным потеплением, уже приводит к огромным убыткам. В результате тропического циклона Пэм, накрывшего Вануату в 2015 году, потери ВВП составили 64,1%, то есть около $450 млн. Тогда погибли 15 человек, еще 75 тысяч лишились крова.

По словам представителя Greenpeace Australia Кельвина Энтони, повышенный риск обусловлен географическим положением Вануату. Архипелаг состоит из 82 вулканических островов, многие из которых возвышаются над уровнем моря меньше чем на метр.

Как поясняет Guardian, решение Вануату предъявить иск главным «загрязнителям» окружающей среды станет прецедентом в судебной практике.

И вполне вероятно, что примеру островного государства последуют другие. Граждане ряда стран, например, Перу, США и Филиппин, уже подают коллективные иски к государству с требованием принять меры по предотвращению климатической катастрофы. Некоторые регионы также судятся с нефтегазовыми и угольными компаниями.

По словам Регенвану, возместить Вануату ущерб должны те государства и организации, которые «активно и целенаправленно ставят под угрозу существование страны». Министр ссылается на Парижское соглашение, согласно которому страны обязуются сдерживать глобальное потепление на уровне не более 1,5 градусов Цельсия. Помимо прочего, участники объединения обещали оказать поддержку развивающимся регионам и вносить деньги в Зеленый климатический фонд ООН.

«К сожалению, некоторые страны, которые играют ключевую роль в загрязнении среды, отказались вкладываться. Например, так сделала Австралия», — указал Регенвану. Он также пообещал подключить к разбирательствам другие государства, которые находятся в уязвимом положении.

По оценкам Межправительственной группы экспертов по изменению климата (IPCC), у человечества осталось всего 12 лет на предотвращение климатической катастрофы. Концентрация парниковых газов в воздухе достигла рекордного показателя за последние 3 млн лет. Уровень мирового океана также растет, и к 2100 году эта проблема затронет 10 млн человек, проживающих на прибрежных территориях.

Команда экспертов во главе с Биллом Гейтсом уже начала готовиться к глобальной климатической катастрофе. Организация обещает помочь таким уязвимым регионам, как Вануату, адаптироваться к неизбежным последствиям глобального потепления.

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