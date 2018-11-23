Полиция Великобритании опубликовала три новых видеозаписи, касающиеся отравления в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. На кадрах видны мужчины, которых Скотленд-Ярд называет сотрудниками российского ГРУ Александром Петровым и Русланом Бошировым.

На одной видеозаписи мужчины проходят через турникеты на вокзале, а на остальных — идут по улицам. По информации Скотленд-Ярда, это записи с камер наблюдения, сделанные 4 марта в Солсбери. В тот же день были отравлены Скрипали.

«Офицеры все еще ищут тех, кто, возможно, видел одного из этих мужчин в Великобритании между 2 и 4 марта», — отмечается в сообщении.

Minval.az