Не менее 40 гражданок Венесуэлы были освобождены из сексуального рабства в Колумбии.

Как передает ТАСС, об успешной спецоперации правоохранительных органов против преступной группировки, действовавшей в Боготе, в четверг рассказал колумбийский генеральный прокурор Нестор Умберто Мартинес.

«Эта группировка привлекала к незаконному бизнесу венесуэльских граждан. Преступники обращались к ним в городе Кукута (на границе с Венесуэлой — прим.), предлагали им работу, а затем отправляли в Боготу. Женщин они вынуждали заниматься проституцией в течение 20 дней, чтобы компенсировать расходы на транспортировку в столицу», — заявил генпрокурор, чьи слова приводит газета Spectator.

Глава прокуратуры Колумбии также рассказал, что по итогам спецоперации были арестованы 144 человека, которые, помимо торговли людьми, занимались незаконным оборотом наркотиков, грабежами, вымогательством и убийствами.

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