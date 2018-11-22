Уникальное полотно Рембрандта выставят на торги 5 декабря в Лондоне. На портрете молодого человека недавно были обнаружены отпечатки пальцев и в Sotheby’s уверены, что это именно художник их оставил. Об этом сообщают в аукционном доме.

«На сто процентов мы не уверены что они принадлежат Рембрандту», — заявили эксперты, но отметили, что отпечатки точно принадлежат кому-то, кто трогал картину, пока краска не засохла, пишет Лента.ру.

Набросок сделан масляными красками на дубовой доске. Эксперты предполагают, что это набросок головы Христа. Отпечатки пальцев нашли в центре картины.

Портрет молодого мужчины со сложенными в молитве руками ранее выставлялся в Амстердаме. Последний раз был продан в 1930 году. В этот раз торги стартуют с семи миллионов долларов.

Также на аукционе в декабре продадут полотна Ван Дейка и Брейгеля.

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