В Бельгии сотни человек стали участниками беспорядков из-за повышения цен на бензин. Инциденты произошли недалеко от города Нивель, где находится нефтеперерабатывающий завод, сообщает RTBF в четверг, 22 ноября.
В столкновениях с полицией участвовали около 400 человек. Они забрасывали стражей порядка камнями и коктейлями Молотова и разбивали окна стоящих рядом машин железными прутьями. Отмечается, что нарушители порядка были хорошо организованы, они также использовали лазеры и вынудили пилотов отвести подальше от места событий полицейский вертолет.
Как сообщает телеканал, на место прибыли 120 полицейских, против толпы использовались водометы. Большинству нарушителей порядка удалось скрыться, арестованы были всего 30 человек. У них конфисковали машины и телефоны.
Протесты против повышения цен на бензин перекинулись в Бельгию из Франции. Выступления называют «акцией желтых жилетов», поскольку активисты одеты в яркую светоотражающую одежду, которую обычно носят водители. В то же время, как сообщает ТАСС, французские организаторы протестов отрицают связь с дебоширами в Бельгии.