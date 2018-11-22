В распоряжении ЦРУ имеется запись телефонного разговора, в ходе которого саудовский наследный принц Мухаммед бен Салман лично требовал «заставить молчать» журналиста Джамаля Хашукджи, пишет в четверг газета «Хюрриет» со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, директор ЦРУ Джина Хаспел в ходе визита в Анкару в октябре «дала понять», что существует запись телефонной беседы между наследным принцем Саудовской Аравии и его братом Халидом бин Салманом, который занимает пост посла Саудовской Аравии в США.

На записи слышно, как наследный принц требовал «заставить молчать Джамаля Хашукджи как можно скорее», пишет газета «Хюрриет».

Согласно публикации, в телефонном разговоре стороны обсуждали «дискомфорт», который создает Дж.Хашукджи своей критикой в адрес руководства королевства.

Газета отмечает, что международное расследование этого дела, если бы его начали проводить, «могло бы раскрыть шокирующие доказательства, поскольку у ЦРУ есть намного больше записей телефонных разговоров, чем об этом известно общественности».

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