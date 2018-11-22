55 лет назад, 22 ноября 1963 года, в Далласе (Техас) был убит 35-й Президент США Джон Кеннеди.

Президент был смертельно ранен выстрелом из винтовки, когда вместе со своей женой Жаклин проезжал в кортеже по улицам города. Спустя полчаса Дж. Кеннеди скончался в Парклендском госпитале Далласа.

Следствие пришло к выводу, что убийство совершил преступник-одиночка Ли Харви Освальд. Уже через два дня, когда арестованного Освальда переводили в окружную тюрьму Далласа, его застрелил владелец ночного клуба Джек Руби. Уже через три года Джек Руби умер, находясь в заключении, пишет РБК.

В связи с целой цепью загадочных событий существует ряд конспирологических теорий, согласно которым в убийстве Президента Кеннеди могли быть замешаны американские или советские спецслужбы. Однако ни одна из этих версий поныне не доказана.

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