Глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр считает беспочвенными и недопустимыми утверждения о возможности изменений в порядке престолонаследия в королевстве.

Как передает ТАСС, об этом он заявил в интервью телеканалу CNBC, вышедшем в эфир в среду.

Министра попросили прокомментировать информацию о том, что некоторые лица в руководстве страны якобы намерены лишить наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда престола, главе МИД также предложили дать ответ тем, кто настаивает на необходимости данного шага. «Я бы сказал, что это смехотворно, это совершенно неуместно», — ответил аль-Джубейр.

Как подчеркнул министр, «руководство Саудовской Аравии, которое представляют король и наследный принц — это красная черта для каждого саудита». «Страна полностью их поддерживает», — заверил он.

Агентство Reuters во вторник сообщило со ссылкой на источники, что члены королевской семьи Саудовской Аравии выступили против того, чтобы принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд наследовал престол из-за обвинений в причастности к убийству журналиста Джамаля Хашукджи.

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