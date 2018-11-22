Власти Дании приняли решение приостановить выдачу разрешений на экспорт оружия и военной техники в Саудовскую Аравию.

Об этом в четверг заявил министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен, слова которого приводит агентство Reuters.

По его данным, это решение связано с убийством саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, а также сложной политической ситуацией в Йемене. Самуэльсен отметил, что его приняли по итогам недавних консультаций с министрами иностранных дел других государств-членов ЕС. Приостановка экспорта также затронет ряд технологий двойного назначения.

Ранее несколько европейских стран, в том числе ФРГ и Норвегия, сообщили о прекращении поставок оружия в Саудовскую Аравию. 14 ноября Европейский парламент принял резолюцию, в которой призвал страны ЕС в срочном порядке ввести эмбарго на поставки оружия Саудовской Аравии.

Minval.az