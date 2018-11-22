SDF отодвигают от контроля за месторождениями нефти

Союзники в войне нужны всем странам — большим и маленьким, обладающим сильной высокотехнологичной армией и не очень. Другое дело, что выбирать этих самых союзников надо уметь. Особенно если речь идет не о странах, а о группировках с весьма сомнительной репутацией.

Справедливость этого совета теперь, похоже, вспоминают американские эксперты, которым приходится заново оценивать идею заключить на Ближнем Востоке альянс с курдскими группировками. Потому как, судя по многим признакам, этот альянс потихоньку сворачивается. Как сообщает российское «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на сирийских наблюдателей, «США предают курдов».

Как указывает ФАН, «американские военные перебросили в район Хаджина несколько групп боевиков, подготовленных в Ат-Танфе, которые, как предполагает источник, будут вести боевые действия против курдских вооруженных формирований». После чего приводит комментарий сирийского наблюдателя Бассама аль-Нуами, который выступает в этом агентстве в качестве местного источника и эксперта: «Это связано с тем, что в Пентагоне решили подружиться с местными племенами и ограничить возможности курдских командиров получать доходы от нефтяных месторождений за Евфратом». И, разумеется, щедро разбавляют эту новость сообщениями, как американцы вывозят на своих вертолетах в Ирак «террористов» и членов их семей. И вот теперь в интервью ФАН эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин, конечно, выдал заученную тираду, что «Соединенные Штаты Америки не смогли смириться с тем, что, разыгрывая некую геополитическую карту на территории Сирии, они проиграли России. И сегодня американцы готовят условия для взятия реванша», и теперь готовят антиасадовских боевиков на территории соседнего с Сирией Ирака (здесь, конечно, надо напомнить, что «террористами ИГИЛ» в России называют всех противников Асада точно так же, как в январе 1990 года именовали «исламскими фундаменталистами» всех сторонников независимости Азербайджана). А затем перешел к главному и признал: «Курды в свою очередь больше не подходят для реализации целей США в Сирии. Они занимаются своими узко меркантильными вопросами, связанными с попытками создания своего квазигосударственного образования на территории Сирии. При этом, как мы видим, воевать с террористами «Демократические сил Сирии» (SDF) не хотят, а наоборот используют их как некую экономическую основу для мелкого обогащения».

Здесь, конечно, не обойтись без комментария. Безусловно, то, что ФАН называет «предательством курдов» Вашингтоном, самым тесным образом связано с «потеплением» между США и Турцией. Две страны методично и быстро «развязывают узелки» в двусторонних отношениях: на свободе пастор Брансон, отменены взаимные персональные санкции, Пентагон вносит в конгресс проект решения о поставках в Турцию ЗКР Patriot, контракт с РФ по С-400 официально называют решенным делом, но неофициально уже вбрасываются утечки, что он может быть отменен, Турция передала США список из более чем 80 членов FETO, экстрадиции которых намерена добиваться…Поддержка курдских отрядов в Сирии была для Анкары одной из самых болезненных проблем во взаимоотношениях с США. И понятно, что здесь «развязывание узелков» вряд ли бы ограничилось одним только совместным патрулированием Манбиджа и объявлением в розыск главарей РКК уже со стороны США.

Но «потепление» с Турцией может оказаться не единственной причиной свертывания альянса с курдскими отрядами в Сирии. Судя по многим признакам, этот скандальный альянс не оправдал и надежд Вашингтона. Конечно, как уже констатировали эксперты, на бумаге все выглядело весьма и весьма привлекательно. Курды со своими отрядами «пешмерга» считались вполне серьезной и боеспособной силой, которую можно было использовать и против Асада, и против ИГИЛ, особенно если США хотели избежать в Сирии боевых действий «на земле» и ограничиться воздушной поддержкой. В Турции, конечно, возмущались и напоминали, что в Восточной Анатолии кампания террора РКК унесла десятки тысяч жизней, и на этом фоне закачивать в курдские структуры деньги и оружие слишком опасно. Но, похоже, в США кое-кто, а в особенности персоны вроде Джона Керри, который еще в свои сенаторские времена активно сотрудничал с армянским лобби, решили, что интересами Турции в этом вопросе вполне можно пожертвовать, и вообще в Анкаре «преувеличивают опасность». Но курды тоже оказались «союзником с сюрпризом». Уже в марте 2017 года курдские отряды под Манбиджем переметнулись на сторону Асада, да еще к тому же сделали это по предложению Москвы. Затем, в феврале 2018 года, повторили тот же предательский сценарий в Африне, впустив в город войска Асада. Как оказалось, данные турецкой разведки, что РКК получала и получает поддержку от асадовского режима, не стоило игнорировать.

Тем более у США есть причины отодвигать курдских лидеров от контроля над нефтяными месторождениями. Здесь солидную пищу для размышлений дают события в Иракском Курдистане, где осенью 2017 года была предпринята попытка ни много ни мало провозгласить этот регион независимым государством. На 25 сентября назначили «референдум». И центральные власти Ирака, и США, и Турция советовали лидерам региональной автономии (КРАИ) не делать опрометчивых шагов, но в Эрбиле, столице автономии, решили идти до конца: вокруг курдских «пешмерга» старательно создавали ореол «непобедимости», к тому же лидеры автономии не сомневались во внешней поддержке. И просчитались: после референдума власти Ирака двинули на север войска, под ударами регулярной армии боевые «пешмерга», лишившись поддержки США, попросту «рассыпались»…Это общеизвестные факты, которые вряд ли имеет смысл в очередной раз напоминать. Но вот в чем дело. Не успев провозгласить свой вожделенный «независимый Курдистан», те самые «пешмерга» попытались захватить Киркук с его знаменитыми нефтяными месторождениями (этот город находится за пределами курдской автономии Ирака). Расчет понятен: любое самопровозглашенное «государство» должно не только рассуждать о «независимости», «самоопределении» и «вековых мечтах» местных жителей, но и решать экономические проблемы. И так как натуральное хозяйство в мире из моды вышло, нужен надежный экспортный ресурс. По расчетам курдских сепаратистов, эту роль и должна была сыграть нефть, которая даже в «контрабандном» исполнении наверняка найдет покупателя.

И самое интересное, что в то время, когда кипение страстей на севере Ирака достигло пика, министерство нефти Ирака потребовало разъяснения ситуации с контрактами, которые были заключены с иракскими курдами, от российской «Роснефти». В Багдаде не без оснований решили, что российская компания нарушила правила и действовала в обход центральных властей Ирака. Возможно, конечно, это, даже вместе с открытой поддержкой курдского провокационного референдума российскими СМИ, еще не доказательство для суда, что Москва намеренно раздувала сепаратизм среди курдов в Ираке, в частности, обещая им нефтяные контракты, и рассчитывала таким образом заполучить рычаг давления на страны всего региона, прежде всего Турцию, развалить Ирак, оказавшийся в американской «обойме», и заодно возложить ответственность за все это на Вашингтон. Но в чем нет сомнений, так это в том, что необходимость восстановить отношения с Турцией — далеко не единственная причина разрыва альянса с курдами.

А Турция тем временем предупреждает своих партнеров в Сирии о подготовке новой военной операции на севере этой страны, стремясь обезопасить собственные границы и отодвинуть от них союзников РКК. Так что неприятности для курдских отрядов в Сирии, похоже, только начинаются.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az