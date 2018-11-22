В распоряжение израильской газеты «Едиот ахронот» попал план обустройства земли в историческом районе Тель-Авива, которую в 2015 году приобрел российский миллиардер Роман Абрамович, сообщает РБК.

Проект подготовили архитекторы Моран Пальмони и Ифтах Воск. На территории участка Абрамовича площадью в 1,5 тыс. кв. м в настоящее время располагается отель и несколько одноэтажных строений, которые внесены в список охраняемых архитектурных объектов муниципалитета. Сносить их запрещено, поэтому они будут реставрированы. Помещения одного из этих зданий выделят для проведения художественных экспозиций.

Единственным новым зданием станет городская вилла, в которой будет жить миллиардер. Она будет на один этаж выше остальных построек, но не нанесет ущерба общему архитектурному облику района, который застроен малоэтажными зданиями.

Старый фикус, который растет рядом с домом, сохранят. Паркинг построят на подземном уровне и внутри здания.

Помимо этого план Абрамовича предполагает озеленение, модернизацию и благоустройство прилегающих к владениям миллиардера территорий.​

Генеральный директор компании Franchi Real Estate, специализирующейся на продаже недвижимости иностранным резидентам, Марчелло Инчеллини в разговоре с изданием отметил, что вилла Абрамовича не превратится в престижный дворец, а сохранит скромный вид всего района.

Minval.az