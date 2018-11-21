Иран является страной-участницей Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по причине того, что европейские государства настаивают на сохранении данного соглашения, заявил официальный представитель МИД Ирана Бахрам Касеми.

«Европа настаивает на том, что она верит в СВПД и хочет сохранить соглашение. Мы не выходим из соглашения из-за настойчивости стран-членов ЕС, поэтому они должны выполнить свои обязательства», — сообщил Касеми агентству ISNA, напомнив, что вопрос о создании механизма ЕС по расчетам с Ираном в обход санкций США окончательно еще не решен.

Ранее в Тегеране заявляли, что Иран останется в ядерной сделке до тех пор, пока страна получает от нее выгоды.

Minval.az