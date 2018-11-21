Генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток в среду заявил, что голосование за кандидатуру нового президента организации было свободным и прозрачным.

«Генеральная Ассамблея Интерпола выбрала господина Ким Чон Яна президентом посредством голосования — демократического, транспарентного, свободного и ясного. Так (происходит) всегда, в отношении всех кандидатов», — приводится в Twitter организации его заявление.

«Мы нейтральны и независимы, и это основа для деятельности Интерпола», — добавил Ю.Шток.

Он отметил, что его сотрудники «без устали поддерживают международное полицейское сотрудничество против террористов, торговцев людьми и тех, кто практикует насилие против детей».

Minval.az