В Турции назвали заявление президента Дональда Трампа о том, что Саудовская Аравия остается “надежным партнером” США “комичными”. Об этом пишет Reuters.

«Вчерашнее заявление было комичным, — говорит Нуман Куртулмуш, вице-президент Турции, — Невозможно, чтобы такое ведомство как ЦРУ, которое знает, какого окраса в тот день была кошка у консульства, не имело понятия, кто заказчик убийства Хашукджи”.

Ранее Трамп заявил, что «может он (кронпринц Мохаммед ибн-Салман) приложил к этому руку, а, может, и нет».

Это прямо противоречит выводам ЦРУ о том, что кронпринц был непосредственно заказчиком убийства саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.

Правда, немного позже в Госдепе уточнили, что управление, на самом деле, не делало заявлений о вовлеченности Мохаммеда ибн-Салмана в убийство и расчленение Хашукджи.

Также президент США отметил, что Саудовская Аравия — “ключевой союзник” Америки в борьбе с Ираном и важный нефтедобывающий партнер.

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