18-летний житель города Хемер (Германия) лишился водительского удостоверения почти сразу после успешной сдачи экзамена по вождению, сообщает Би-би-си.

Выехав на трассу через 50 минут после получения прав, он «попался» на превышении скорости, так как ехал со скоростью 95 км/ч на участке дороги, где не разрешено превышать скорость выше 50 км/ч.

«В автомобиле также находились четыре друга водителя, поэтому инспектор дорожной полиции пришел к выводу, что молодой автолюбитель решил «покрасоваться» перед своими друзьями», — сообщила представитель региональной полиции Меркишер Крайс.

Нарушитель также обязан выплатить штраф в размере 200 евро. Помимо этого, его испытательный срок в качестве нового водителя увеличен с двух до четырех лет.

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