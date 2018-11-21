Иран считает новые санкции США неэффективными, сообщают в среду западные СМИ со ссылкой на официального представителя МИД Ирана Бахрама Касеми.

«Эти бесполезные, бессмысленные и неэффективные санкции… никогда не достигнут желаемого эффекта. В конце концов, они (США — ИФ) узнают о тщетности своих планов», — заявил Б.Касеми.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Вашингтон ввел санкции против международной сети, которая используется Ираном и Россией для поставок нефти в Сирию.

«США ввели санкции в отношении международной сети, которую Иран и Россия используют для обеспечения режима Башара Асада миллионами баррелей нефти. Это происходит в обмен на перемещение сотен миллионов долларов в силы «Кудс» (военное подразделение специального назначения Корпуса стражей Исламской революции — ИФ)», — заявил он.

По его словам, эти деньги передаются потом Ираном таким террористически организациям, как «Хезболла» и ХАМАС.

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф ранее в шутку предложил властям США обвинить Тегеран в причастности к пожарам в Калифорнии.

«Может быть, мы и за пожары в Калифорнии ответственны, потому что мы не помогали разгребать леса, как это делают финны?», — сказал Дж.Зариф.

Таким образом глава иранского внешнеполитического ведомства отреагировал на заявление Д.Трампа по поводу отношений США с Саудовской Аравией после убийства журналиста Джамаля Хашкаджи. В первом абзаце этого заявления Д.Трамп пишет, что мир — это очень опасное место, и приводит в пример действия Ирана, обвиняя его в «кровавой опосредованной войне в Йемене против Саудовской Аравии».

Также Дж.Зариф сделал отсылку к заявлению Д.Трампа, который на фоне пожаров в Калифорнии после встречи с президентом Финляндии Саули Ниинистё рассказал, как финны борются с пожарами.

Д.Трамп заявил, ссылаясь на финского президента, что финны «проводят много времени с граблями», расчищая леса.

С.Ниинистё потом заявил, что не помнит, что говорил такое американскому президенту.

Minval.az