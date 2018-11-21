Как передает ТАСС, данная церемония прошла в Розовом саду резиденции главы государства. Двух 18-килограммовых индеек по имени Горошина и Морковка, пять месяцев выращивали в штате Южная Дакота.
Как передает ТАСС, данная церемония прошла в Розовом саду резиденции главы государства. Двух 18-килограммовых индеек по имени Горошина и Морковка, пять месяцев выращивали в штате Южная Дакота.
Дата: 2018/11/21 18:45
Раздел: Мир
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