Дональд Трамп воспользовался своим президентским правом — «помиловал» двух индеек, которых ему доставили в Белый дом для того, чтобы отметить День благодарения 22 ноября.

Как передает ТАСС, данная церемония прошла в Розовом саду резиденции главы государства. Двух 18-килограммовых индеек по имени Горошина и Морковка, пять месяцев выращивали в штате Южная Дакота.

Minval.az