Правительство Австралии не станет подписывать разрабатываемый под эгидой ООН Всемирный пакт за безопасную, упорядоченную и регулируемую миграцию.

Об этом, как сообщает АВС, 21 ноября заявил премьер-министр страны Скотт Моррисон, отметив, что присоединение к соглашению «создаст угрозу безопасности границ Австралии».

«Наше правительство усилено боролось за нерушимость австралийских границ, и мы не намерены позволять международной организации ослаблять безопасность наших рубежей», – добавил к этому глава министерства внутренних дел Австралии Питер Даттон.

Стоит отметить, что австралийские власти приняли решение уменьшить ежегодную квоту для прибывающих в страну мигрантов со 190 тыс. человек до 160 тыс.

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