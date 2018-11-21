Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет разрушать глобальную экономику, вводя новые ограничительные меры в отношении Саудовской Аравии в связи с убийством журналиста Джамаля Хашкоджи, сообщает Reuters.

Об этом Трамп заявил, отвечая на вопросы журналистов на лужайке у Белого дома. По его словам, если бы США совершили «ужасную ошибку» и разорвали отношения с Саудовской Аравией, цены на нефть «взлетели» бы, приводит его слова AP.

Трамп добавил, что Соединенные Штаты нуждаются в Эр-Рияде для противовеса Ирану. Кроме того, добавил он, Саудовская Аравия «помогла мне сделать что-то очень важное: сохранить цены на нефть, чтобы они не добрались до $100 и $150 за баррель. Сейчас у нас есть цены на нефть в отличной форме» (цитата по Washington Examiner).

В заявлении Трампа на сайте Белого дома говорится, что после его последней поездки в Саудовскую Аравию в прошлом году королевство приняло инвестировать в США $450 млрд – «рекордную сумму». Из них $110 млрд будут направлены на приобретение военной техники компаний Boeing, Lockheed Martin, Raytheon и многих других крупных американских оборонных предприятий. «Если мы безрассудно отменим эти контракты, Россия и Китай станут огромными бенефициарами и будут очень счастливы извлечь все из этих новообретенных сделок. Это был бы прекрасный подарок им прямо из Соединенных Штатов!», – отмечается в заявлении.

США не одобряют убийство журналиста, но «глупо» отменять сделку на $110 млрд по продаже оружия, как это предлагали сделать в Конгрессе, уверен президент США: в этом случае Саудовская Аравия найдет друг продавцов. Трамп также отметил, что и король, и наследный принц Саудовской Аравии «энергично отрицают» любую осведомлённость о планировании и исполнении убийства журналиста The Washington Post в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. «Вполне возможно, что наследный принц знал, – не исключает Трамп. – А может, и нет». Он добавил, что ЦРУ пока не предоставило окончательные выводы по этому вопросу.

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