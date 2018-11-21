Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу считает приобретение его страной российских зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» «решенным делом», которое нельзя отменить, передает Reuters.

«Текущая сделка [покупка российских зенитных ракетных систем С-400 «Триумф»] — дело решенное. Я не могу ее отменить», — цитирует агентство министра после его встречи с госсекретарем США Майклом Помпео.

Чавушоглу добавил, что собирается продолжать приобретение вооружения у союзников. «Но мне нужно больше, <…> и я бы предпочел покупать [вооружение] у своих союзников», — сказал министр.

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