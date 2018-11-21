Глава МИД Ирана Джавад Зариф раскритиковал во вторник президента США Дональда Трампа из-за заявления главы американской администрации, в котором тот обвинил Тегеран в дестабилизации на Ближнем Востоке. Соответствующее сообщение, как передает ТАСС, глава иранского внешнеполитического ведомства написал на своей странице в Twitter.

«[Дональд] Трамп эксцентрично посвятил первый параграф своего постыдного заявления по саудовским зверствам обвинению Ирана в любых злодеяниях, которые только могли прийти ему на ум. Может, мы также несем ответственность и за пожары в Калифорнии, потому что мы не помогали чистить леса граблями, как это делают финны?» — написал Зариф.

Ранее во вторник Трамп выступил с заявлением по поводу убийства саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи. Он заявил, что США останутся партнером Эр-Рияда, несмотря на неопределенность с делом Хашкаджи. Свою речь, которую у себя в Twitter опубликовала телекомпания ABC, глава Белого дома начал с критики.

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