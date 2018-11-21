Корпус морской пехоты США начал процедуру замены президентских вертолётов HMX-1 современными машинами Sikorsky VH-92 Marine Onе. 11 вертолётов VH-3D и восемь VH-60Ns постепенно будут заменены на машины с полностью цифровым интерфейсом управления.

Как сообщает «Лайф», личный состав КМП США обеспечивает охрану резиденций президента США, а специальные вертолёты, принадлежащие к специальному авиакрылу, осуществляют перевозку первого лица государства внутри страны как во время кризисных ситуаций, так и в мирное время.

Первая промышленная партия новых машин составит 23 единицы — первые несколько машин начнут возить главного пассажира осенью 2019 года, а полную замену парка личного авиакрыла президента США ожидают в 2023 году.

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