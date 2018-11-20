Иракские истребители F-16 нанесли во вторник серию ударов по объектам террористической группировки «Исламское государство» на территории Сирии, передает телеканал Al Sumariaа.

Целью рейда стали склады ИГ с оружием и взрывчатыми веществами в сирийском регионе Эль-Багуз близ границы с Ираком. По предварительным данным, в ходе операции удалось ликвидировать порядка 40 террористов.

ВВС Ирака и ранее неоднократно наносили точечные удары по позициям террористов в соседней Сирии. Как утверждают в Багдаде, операции согласовывают с Дамаском. Это первая операция в Сирии, санкционированная новым премьер-министром Аделем Абдель Махди.

Minval.az