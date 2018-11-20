Соединенные Штаты намерены по-прежнему оставаться надежным партнером Саудовской Аравии, несмотря на то, что в деле убийства журналиста Джамаля Хашукджи по-прежнему остаются вопросы, на которые, возможно, ответа не будет получено никогда. Об этом, как передает ТАСС, говорится в распространенном во вторник заявлении президента США Дональда Трампа.

Он при этом допустил возможность того, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд заранее был в курсе убийства Хашукджи. «Может быть, он знал, а может, и нет!» — отметил Трамп.

«Мы можем никогда не выяснить все факты вокруг убийства Хашукджи. Но в любом случае мы продолжим отношения с Саудовской Аравий, ведь она была прекрасным союзником в столь важной борьбе против Ирана. Соединенные Штаты намерены оставаться надежным партнером Саудовской Аравии в интересах своей страны, Израиля и других партнеров США в регионе», — отметил Трамп. Вместе с тем президент США пообещал рассмотреть предложенные Конгрессом меры против Саудовской Аравии «при условии, что они будут гарантировать абсолютную безопасность США».

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