Делегаты 87-й Генеральной ассамблеи Интерпола в Дубае проголосовали за принятие в ряды стран-участниц этой организации Республики Кирибати и Республики Вануату. Об этом сообщается в официальном Twitter международной организации уголовной полиции.

«Кирибати и Вануату теперь новые страны — участницы Интерпола», — говорится в сообщении организации. Таким образом, теперь ее ряды насчитывают 194 государства.

В то же время Интерпол сообщил, что заявка на вступление самопровозглашенной республики Косово была отклонена. Об этом сообщало ранее национальное телевидение Сербии, по данным которого против ее принятия в организацию проголосовало 51 государство, в том числе Россия, Китай, Испания. За принятие высказались 68 стран, воздержались 16. Для вступления в Интерпол косоварам необходимо было набрать две трети голосов.

Minval.az