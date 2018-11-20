Сбой в работе социальных сетей Facebook и Instagram наблюдается во вторник по всему миру. Это следует из данных на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, сообщает ТАСС.

Сбои в работе Instagram и Facebook начались около 16:00 мск (17.00 — бак.вр.). Около половины сообщивших о сбоях в Instagram пользователей (47%) указывают на проблемы с загрузкой новостной ленты, 32% не могут войти в свои аккаунты, у 20% не работает сайт соцсети. Около 45% сообщивших о сбоях отмечают проблемы в работе сайта Facebook, еще 33% указывают на неполадки со входом в свои аккаунты, у 21% не работает приложение соцсети.

Чаще всего о сбоях сообщают жители Европы: проблемы испытывают пользователи в Великобритании, Франции, Германии, Польше, Италии, Венгрии, Австрии. Сбои наблюдаются также в США, Бразилии, Мексике, Финляндии, Казахстане, Индии, Турции. Проблемы в работе соцсетей отмечают и пользователи из России.

Minval.az