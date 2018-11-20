Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК), провозгласившая независимость 35 лет назад, ведет активную борьбу во имя интересов турецкой общины острова, сказал спикер парламента Турции Бинали Йылдырым, которого цитирует «Анадолу».

Несмотря на ограничения и несправедливое отношение, ТРСК делает все возможное для своего существования, сказал Йылдырым на восьмом пленарном заседании Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран (Тюрк ПА) в Измире.

«Цель и ожидание Турции — в формировании справедливой системы управления островом в свете резолюций ООН. Анкара выступает за согласование путей урегулирования конфликта между греческой и турецкой общинами Кипра»,- сказал спикер парламента Турции.

Турция с самого вносила и будет вносить позитивный вклад в усилия ООН и Европейского союза в данном направлении, подчеркнул Йылдырым.

Minval.az