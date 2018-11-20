Основная участница общественного и политического скандала, возникшего по поводу ее связи с экс-президентом США Биллом Клинтоном, Моника Левински утверждает, что Клинтон убеждал ее подписать документ об отказе от дачи показаний в связи с делом об интимных отношениях между ними, информирует русская служба Радио Свобода.

Как сообщается, об этом Левински рассказала в документальном сериале «Дело Клинтона», который вышел на телеканале A&E 18 ноября.

В 1998 году стало известно о романе Клинтона, который на тот момент был президентом США, и Левински, стажерки Белого дома, которой тогда было 22 года. Тогда глава государства публично отрицал факт сексуальных отношений между ними. После того, как он опроверг собственные слова, его обвинили в лжесвидетельстве, что едва не привело к его импичменту. Это была третья такая попытка в истории США.

Левински заявила, что съемки документального сериала помогли ей переосмыслить события прошлого. Она призналась, что до сих пор стыдится своих поступков, совершенных 20 лет назад. Ранее она принесла извинения Хиллари Клинтон и ее дочери Челси. При этом она подчеркнула, что разочарована тем, что Билл Клинтон не принес извинений ей.

В марте Левински в журнале Vanity Fair рассказала о том, что оценивает свою связь с Клинтоном как «неравноправную», поскольку, по ее словам, это были отношения стажерки Белого дома с президентом. В то же время она подчеркнула, что вступила в отношения без принуждения со стороны Клинтона.

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