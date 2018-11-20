Меч викинга, предположительно датируемый IX-Х веками, был обнаружен при археологических раскопках в античном городе Патара в турецкой провинции Анталья, сообщает газета Sabah.

Профессор классической археологии из Университета Акдениз (Анталья) Фейзулла Шахин выразил уверенность, что находка является мечом викинга. По его предположению, меч принадлежал викингу, который служил наемником в византийской армии и сражался в войне на море. Шахин отметил, что это второй меч викинга, обнаруженный на территории современной Турции. По всей видимости, он был положен в могилу погибшего воина.

Из византийских источников известно, что викинги (варяги) служили наемными воинами у византийских императоров с X века. Древнерусская летопись «Повесть временных лет» связывает с варягами появление государства Русь (призвание варягов).

Патара, один из крупнейших городов и главный порт Ликийского союза, имел большое стратегическое и торговое значение благодаря близости к устью реки Ксанф, открывающему путь в густонаселённую долину.

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