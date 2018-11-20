Турецкий оппозиционер Фетхуллах Гюлен не намерен переезжать после недавнего инцидента у комплекса, где он проживает.

Об этом заявил РИА Новости исполнительный директор Alliance for Shared Values («Альянс общих ценностей»), составляющего ядро движения Гюлена, Альп Асландоган.

Неизвестный 3 октября пытался попасть на территорию комплекса в городе Сейлорсберг, где проживает Гюлен. Как говорится в заявлении полиции, охранник произвел «предупредительный выстрел» в ответ на попытку проникновения около ворот комплекса. Как сообщила американская организация Alliance for shared values, после выстрела мужчина покинул место происшествия. В результате инцидента никто не пострадал.

«Безопасность в комплексе периодически проверяют. В настоящее время изменений нет. Гюлен прожил в Пенсильвании почти два десятилетия и в настоящее время не планирует менять место жительства», — сказал Асландоган.

По его словам, инцидент с нападением мог быть спровоцирован угрозами в адрес Гюлена со стороны турецких властей.

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