Новым президентом Парламентской ассамблеи НАТО избрана член делегации Великобритании Маделин Мун. Об этом в понедельник, 19 ноября, сообщила председатель постоянной делегации Украины в ПА НАТО, народный депутат Ирина Фриз в Facebook.

«Новым президентом NATO Parliamentary Assembly избрана член делегации Великобритании Маделин Мун. Вчера от имени нашей делегации мы поздравили ее с избранием. Пригласили в Украину, в частности, на второй Международный женский конгресс», — написала Фриз.

По ее словам, Мун пообещала достойно продолжить деятельность, которую начали Паоло Али и Раса Юкнявичене, «по укреплению единства Ассамблеи, по развитию солидарности всех наций в защите демократии, поддержке обороны и нашей безопасности, которую иногда воспринимают поверхностно».

Minval.az