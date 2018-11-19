Мексика может вскоре легализовать марихуану в рекреационных целях.

Такая возможность говорит о кардинальном сдвиге в стране, где запрет на наркотики был в центре долгой и жесткой войны против наркоторговцев, отмечает Los Angeles Times.

На прошлой неделе соответствующий законопроект на рассмотрение конгрессу представила партия избранного президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, который вступает в должность 1 декабря.

В частности, новый закон позволит производить около 480 граммов ежегодно. Также будет разрешено создавать кооперативы для производства каннабиса в составе до 150 человек, наряду с правом употреблять марихуану в общественных местах. Правительство планирует взимать налог с продаж марихуаны, однако его размер не прописан.

Сторонники легализации утверждают, что это позволит ослабить наркокартели и таким образом уменьшить насилие в Мексике, пишет LA Times. Кроме того, легализация марихуаны также будет способствовать тому, что сотрудники полиции и прокуратуры будут сосредоточены на более серьезных преступлениях. Правоохранительные органы большую часть времени уделяли расследованию преступлений, связанных с марихуаной, зачастую пренебрегая более серьезными преступлениями, утверждают авторы законопроекта.

Наркоторговля в Мексике приносит от $6 до $8 млрд в год, из них от 15% до 26% приходится на марихуану, сообщает издание со ссылкой на данные исследовательского центра Rand. Тем не менее, по результатам опроса в Мексике в прошлом году большинство респондентов выступили против легализации марихуаны.

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