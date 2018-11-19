С 2019 года полиэтиленовые пакеты в Турции станут платными, сказал министр окружающей среды и градостроительства Турции Мурат Курум, пишут в понедельник турецкие СМИ.

По словам министра, данное решение было принято в связи с необходимостью защиты окружающей среды.

Он также отметил, что ежегодно каждый гражданин Турции использует примерно 440 полиэтиленовых пакетов.

«К 2025 году Турция намерена снизить использование таких пакетов до 40», — сказал министр.

По его словам, использование полиэтиленовых пакетов наносит большой вред окружающей среде.

При этом министр не сообщил, сколько будут стоить такие пакеты.

Minval.az