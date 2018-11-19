Российский Газпром завершил строительство морского участка газопровода Турецкий поток. Президенты России Владимир Путин и Турции Реджеп Тайип Эрдоган приняли участие в торжественной церемонии окончания этого этапа в режиме видеоконференции.

Торжественная церемония состоялась в Стамбуле.

Так, сначала Путин дал команду на завершение строительства «потока», после чего глава Газпрома Алексей Миллер распорядился с судна Pioneering Spirit спустить в воду трубу газопровода с замыкающим стыком, сообщает ТАСС.

Также Путин заявил, что Эрдоган проявил мужество и политическую волю, разрешив построить газопровод. «Я выражаю признательность президенту Турецкой Республики господину Эрдогану за проявленную им политическую волю и мужество», – сказал Путин.

У глав России и Турции также запланирована встреча, в ходе которой будут обсуждены вопросы дальнейшего развития российско-турецких отношений и актуальная региональная и международная проблематика, сообщает сайт президента РФ.

Minval.az