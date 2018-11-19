Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп посетил с рабочим визитом Калифорнию, где уже который день бушует крупнейшее, самое разрушительное в истории огненное стихийное бедствие, жертвами которого, по последним данным, стали 80 человек, еще более тысячи человек считаются пропавшими без вести.

Глава американского государства посетил регион огненной катастрофы на выходных. Трамп осмотрел места пожаров на севере и юге Калифорнии, а также посетил полностью выгоревший город Парадайс, где встретился с местными жителями.

Выступая с заявлением, американский лидер несколько раз ошибся в названии города. Вместо Paradise, что в переводе с английского означает «рай», он употребил слово Pleasure («удовольствие»).

Minval.az