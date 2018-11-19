Правительство ФРГ полностью прекращает поставки вооружений, включая те, которые уже были одобрены, в Саудовскую Аравию на фоне убийства журналиста Джамаля Хашукджи.

Как передает ТАСС, об этом в понедельник сообщило министерство экономики Германии, которое выносит решения по экспорту оружия.

Как отметили в ведомстве, кабмин «подействовал на обладателей действительных отдельных разрешений [на поставки вооружений] таким образом, что в настоящее время экспорт [военных товаров] в Саудовскую Аравию не производится».

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