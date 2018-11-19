Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МИД Казахстана.
«По информации от стран-гарантов, возможно, они рассмотрят вопрос подключения новых наблюдателей к астанинскому формату», — говорится в документе.
Ранее сообщалось, что на переговоры в Астану в качестве наблюдателей приглашены представители ООН и Иордании.
Международная встреча в Астане по урегулированию ситуации в Сирии пройдет 28-29 ноября. «28 ноября состоятся двусторонние и трехсторонние консультации стран — гарантов астанинского процесса, а также встречи с представителями стран-наблюдателей, а 29 ноября — пленарное заседание», — отмечается в документе МИД.