Страны — гаранты перемирия в Сирии — Россия, Иран и Турция могут рассмотреть вопрос о подключении новых наблюдателей к переговорам по САР в Астане.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МИД Казахстана.

«По информации от стран-гарантов, возможно, они рассмотрят вопрос подключения новых наблюдателей к астанинскому формату», — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что на переговоры в Астану в качестве наблюдателей приглашены представители ООН и Иордании.

Международная встреча в Астане по урегулированию ситуации в Сирии пройдет 28-29 ноября. «28 ноября состоятся двусторонние и трехсторонние консультации стран — гарантов астанинского процесса, а также встречи с представителями стран-наблюдателей, а 29 ноября — пленарное заседание», — отмечается в документе МИД.