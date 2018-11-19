Германия закрыла въезд для 18 подданных Саудовской Аравии в шенгенскую зону в связи с убийством саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.

Как передает РИА Новости, об этом сообщил на брифинге представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер.

«Министр иностранных дел сейчас, перед началом Внешнеполитического совета ЕС в Брюсселе, заявил, что до сих пор у нас больше вопросов, чем ответов при расследовании этого дела, как по самому преступлению, так и в вопросах, кто стоит за этим преступлением. Поэтому в последние дни мы очень тесно сверяли позиции с французскими и британскими друзьями и приняли решение, как Германия, закрыть въезд через информационную систему Шенгена 18 подданным Саудовской Аравии, которые, возможно, причастны к этому преступлению», — сказал Бургер.

Он добавил, что эти шаги согласованы только с Францией и Великобританией, «эти меры действуют как запрет на въезд в Шенген». Бургер заявил, что не может сообщить информацию о личностях, в отношении которых введены санкции.

По словам присутствовавшего на брифинге официального представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта, в Берлине продолжают считать результаты проведенного до сих пор расследования по делу Хашукджи неудовлетворительными, необходимо дальнейшее расследование.

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