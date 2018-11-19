В Румынии найдена картина, которая, предположительно, принадлежит кисти Пабло Пикассо.

Работа под названием «Голова Арлекина» была украдена из музея в Роттердаме в 2012 году. Тогда, помимо Пикассо, были украдены творения Матисса, Моне и других художников. В причастности к краже в 2013 году обвинялись несколько человек, однако шедевры найдены не были.

«Сейчас следствие устанавливает, каким образом картина, подписанная Пикассо стоимостью порядка €800 тыс. могла оказаться в округе Тулча»,— приводит Reuters выдержку из заявления правоохранительных органов. В настоящий момент проводится экспертиза работы.

Minval.az