Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант в понедельник впервые посетит Иран для переговоров с иранским правительством по ряду вопросов, включая перспективы соглашения 2015 года по ядерной программе Тегерана. Об этом радиостанции «Голос Америки» сообщили в аппарате Ханта.

В мае президент США Дональд Трамп вышел из соглашения, достигнутого в ходе переговоров с пятью другими мировыми державами при президенте-демократе Бараке Обаме. Ранее в этом месяце США восстановили санкции против иранского нефтяного, банковского и транспортного секторов.

В аппарате Ханта сообщили, что он встретится с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом и подчеркнет, что Великобритания твердо намерена соблюдать ядерное соглашение, пока его выполняет Иран. Он также обсудит общеевропейские усилия по сохранению бессанкционного режима.

«Иранская ядерная сделка остается жизненно важной составляющей стабильности на Ближнем Востоке, устраняя угрозу обладающего ядерным оружием Ирана. Для ее сохранения необходимо 100-процентное соблюдение», – говорится в заявлении Ханта накануне визита.

«Мы будем придерживаться взятых на себя обязательств в этой сделке, пока так же поступает Иран, – отмечается далее в заявлении. – Но нам также нужно прекратить дестабилизирующую деятельность Ирана в остальной части региона, если мы хотим устранить коренные причины проблем, с которыми сталкивается регион».

Хант также обсудит роль Ирана в конфликтах в Сирии и Йемене, сообщили в его аппарате, и потребует от Тегерана улучшения ситуации с правами человека, призвав к немедленному освобождению задержанных лиц с двойным британско-иранским гражданством, где для этого есть гуманитарные основания.

«Я прибываю в Иран с четким посланием, обращенным к лидерам этой страны: заключение невинных людей в тюрьму не может и не должно использоваться в качестве дипломатического рычага», – сказал он.

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