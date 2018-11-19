Папа Римский Франциск возглавил в воскресенье торжественную мессу в Соборе святого Петра по случаю Всемирного дня бедных, который в этом году во второй раз отмечается Римско-католической церковью, а затем разделил трапезу с 3 тысячами бедняков в Ватикане.

Как передает РИА Новости, обращаясь с проповедью к верующим, понтифик призвал услышать «крик бедных» в современном мире, который с каждым днем становится все громче.

«Крик бедных. Это сдавленный крик детей, которые не могут появиться на свет, маленьких, которые страдают от голода, ребят, привыкших к грохоту бомб, а не к шуму игр. Это крик брошенных и оставленных в одиночестве стариков. Это крик тех, кто вынужден переживать жизненные бури без дружеского присутствия. Это крик тех, кто вынужден бежать, оставляя дом и землю без уверенности найти причал. Это крик целых народов, лишенных огромных природных ресурсов, которыми они располагают», — подчеркнул папа Римский.

Франциск также отметил, что крик множества бедняков раздается тогда, когда немногочисленные богачи потребляют то, что «по справедливости принадлежит всем». «Несправедливость – это отвратительный корень бедности. Крик бедных каждый день становится все сильнее, но каждый день его все меньше слышно, потому что его превосходит шум немногих богатых, которых все меньше и которые все богаче», — сказал он.

Minval.az