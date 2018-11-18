Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вступил в воскресенье в должность министра обороны еврейского государства.

Как передает ТАСС, об этом Биньямин Нетаньяху заявил в ходе телевизионного обращения из здания минобороны в Тель-Авиве, которое транслировали основные израильские телеканалы.

«Я вступаю в должность министра обороны», — сказал он.

При этом он сохранил пост премьер-министра страны.

Кресло главы оборонного ведомства освободилось после отставки 14 ноября Авигдора Либермана. Его партия «Наш дом — Израиль» вышла из правительственной коалиции из-за несогласия с недостаточно жёсткой политикой кабинета в отношении сектора Газа.

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