Премьер-министр Греции Алексис Ципрас оказался в неловком положении из-за провокационного вопроса немецкого журналиста на конференции в Германии. Как пишет «Лайф», политик прибыл туда, чтобы выступить с речью на съезде Социал-демократической партии (СДПГ).

Корреспондент сатирического шоу телеканала ZDF спросил Ципраса по-английски: прибыл ли он в ФРГ в гости к социал-демократам, чтобы «увидеть что-то ещё более задолбанное, чем его собственная страна?» При этом журналист использовал нецензурное слово, чем вызвал громкий смех аудитории.

Греческий премьер отшутился, что ощущает себя очень комфортно на дебатах СДПГ. Оскорбление в адрес своей страны политик просто проигнорировал. Лидер партии Андреа Налес поддержала Ципраса и даже поцеловала его в щёку.

Ролик с конфузом греческого премьера был показан в выпуске сатирической передачи Heute Show. При этом авторы шоу назвали сюжет «позорным инцидентом».

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