Американская компания Boeing официально сообщила о начале сборки космического беспилотника, заказанного Агентством перспективных оборонных разработок Министерства обороны США (DARPA). Создание беспилотника ведётся в рамках программы XSP (экспериментальный космоплан) с 2014 года, а в 2017-м Минобороны США официально профинансировало строительство нового орбитального корабля.

Сообщается, что на заводе Boeing в данный момент завершено производство углеродного топливного бака для жидкого кислорода. Изготовление топливной ёмкости для жидкого водорода будет завершено в 2019 году, после чего орбитальный беспилотник Phantom Express будет отправлен в цех окончательной сборки. Отмечается, что длина космического беспилотника будет составлять почти 20 метров, а общие размеры Phantom Express будут сопоставимы с американским истребителем-бомбардировщиком F-15 Eagle. Размах крыла нового беспилотного самолёта составит не менее 13 метров.

Minval.az