При обстреле населенного пункта Сафсара провинции Латакия погибло 18 и ранен один военнослужащий Вооруженных Сил САР, сообщил руководитель российского центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике (САР) генерал-лейтенант Владимир Савченко.

«В результате обстрела населенного пункта Телль-Алуш провинции Алеппо ранен один военнослужащий ВС САР. При обстреле населенного пункта Сафсара провинции Латакия погибло 18 и ранен 1 военнослужащий ВС САР», — сообщил В.Савченко, которого цитирует «Интерфакс».

Российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации.

Minval.az