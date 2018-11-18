Экспертов поразил тот факт, что обнаруженные иероглифы увидели в непосредственной близости друг от друга.
На камне были выгравированы объекты, которые по внешнему виду походили на вертолет, танк и субмарину, передает CNN.
Ученых их находка в буквальном смысле шокировала. Ведь древние египтяне не могли знать тогда о существовании таких транспортных средств.
В тоже время эксперты допустили, что производство подобных видов транспорта могло быть возможно во времена второго фараона IV династии Древнего царства Египта.
Кроме того, данные рисунки могут изменить представление ученых о развитии человечества.
Эксперты отмечают, что очень часто наши древние предки предвидели то, что сегодня не в состоянии увидеть современный человек.