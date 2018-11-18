Главой Интерпола в самое ближайшее время может стать Александр Прокопчук — бывший сотрудник российского МВД, ныне занимающий пост вице-президента Международной уголовной полиции.

Британская газета Times пишет, что назначение 56-летнего Прокопчука будет означать «существенную победу Кремля», несмотря на то что в последние годы российское правительство не раз подвергалось резкой критике за злоупотребление так называемыми «красными уведомлениями» — международными запросами в Интерпол на задержание какого-либо лица, находящегося в розыске.

До недавнего времени Международную уголовную полицию возглавлял представитель Китая Мэн Хунвэй. Однако в октябре, отправившись на родину, он сначала внезапно там пропал, а затем подал в отставку в связи с начатым против него в КНР расследованием по обвинению в коррупции.

Прокопчук, напоминает газета, последние два года занимал пост одного из четырех вице-президентов Интерпола. До этого у него была долгая и, по всей видимости, плодотворная карьера в российском МВД, за что в 2011 году он получил звание генерал-майора.

Выборы нового главы должны состояться уже 21 ноября, и официально на пост пока претендуют всего два кандидата. Не называя конкретных источников, Times указывает, что Прокопчук, по мнению официального Лондона, «практически неостановим».

«По словам сотрудника Уайтхолла, британские власти сочли, что Прокопчук выиграет [этот пост] и что нет никакого смысла в том, чтобы пытаться его остановить. О том, что Прокопчук является однозначным фаворитом, сообщил и источник, близкий к Интерполу», — пишет газета.

Второй подтвержденный кандидат — это Ким Йонг Ян из Южной Кореи, в настоящий момент исполняющий обязанности главы организации. Есть основания полагать, что своего кандидата выдвинет и Южная Африка.

Голосование состоится в среду в Дубае, где пройдет генеральная ассамблея Интерпола, на которой будут присутствовать делегаты от всех стран-членов.

Minval.az