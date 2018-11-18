С самого начала «дела Джамала Хашукджи» Европейский союз выступал с ясным призывом провести тщательное, достоверное и прозрачное расследование убийства саудовского журналиста, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

«ЕС принял к сведению заявление властей Саудовской Аравии от 15 ноября о последнем развитии в их расследовании, однако остается необходимым четко прояснить обстоятельства, связанные с этим ужасным преступлением, а также обеспечить привлечение к ответственности всех виновных», — говорится в заявлении Ф.Могерини, распространенном вечером в субботу в Брюсселе.

По ее словам, надлежащий судебный процесс станет «важным элементом обеспечения справедливости в данном случае, о которой просит международное сообщество, а также семья и друзья покойного Джамала Хашукджи», сообщает РБК.

При этом глава европейской дипломатии отметила, что «противодействие смертной казни во всех случаях и при любых обстоятельствах — это давняя позиция Европейского союза».

«Вместе с нашими международными партнерами мы будем внимательно следить за результатами расследования, и мы будем продолжать настаивать, что Королевство Саудовская Аравия должно принять меры для обеспечения того, чтобы подобное никогда не повторилось», — подчеркнула Ф.Могерини.

Minval.az